SPÖ-Personalwechsel Mitte September

Der Landtagsklub werde die Umbesetzungen bei der Klubklausur beschließen und anschließend bekannt geben, kündigte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Donnerstag am Rande einer Pressekonferenz an.

Als möglicher Nachfolger von Dunst wurde zuletzt SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich kolportiert, dessen Funktion wiederum an SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst gehen könnte. Als Nachfolgerin von Fürst wird Doskozils Sprecherin Jasmin Puchwein gehandelt. Dazu wollte sich Doskozil aber noch nicht äußern. Dunst wird jedenfalls am 21. September ihre letzte Landtagssitzung als Präsidentin leiten – mehr dazu in Dunst: Schrittweiser Rückzug aus Politik.