Doskozil: „Kapitel Bundespolitik abgeschlossen“

Es sei kein einfacher Tag für ihn persönlich. Es ginge aber nicht darum, Fehler zuzuweisen. Alle müssten das Ergebnis akzeptieren und ab jetzt daran, arbeiten, die Sozialdemokratie wieder aufzurichten. Er selbst werde in Zukunft nicht mehr in der Bundespolitik tätig sein, so Doskozil in einem ersten Statement. Am Montag wurde klar, dass das Ergebnis vertauscht wurde – mehr dazu in SPÖ: Ergebnis falsch – Babler doch vorne.

Statement von Doskozil

„Tiefpunkt“ der Sozialdemokratie

Seine eigenen Ambitionen erklärte Doskozil für beendet. „Für mich ist das Kapitel Bundespolitik damit ein für alle Male abgeschlossen“, sagte er. Er werde aus der Position des Burgenlands alles tun, dass die Partei wieder geeint zum gemeinsamen Erfolg geführt werde. Ob er selber bei der Landtagswahl 2025 noch einmal antreten werde, ließ er offen.

Die jüngsten Ereignisse wertete er als „Tiefpunkt“ für die österreichische Sozialdemokratie. „Es wird Häme geben, es wird Spott geben, aber es wird wieder schönere Zeiten für die Sozialdemokratie geben“, zeigte er sich nach knapp 48 Stunden, in denen er sich fälschlicherweise als Vorsitzender der SPÖ gewähnt hatte, überzeugt.