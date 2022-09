Von Siegendorf bis Steinberg-Dörfl

2021 ist für die traditionelle Industriegemeinde Siegendorf ein Rekordjahr gewesen: Insgesamt gab es mehr als 30 Geburten und der Zuzug in die Gemeinde im Bezirk Eisenstadt Umgebung scheint ungebrochen – mehr dazu in Siegendorf: Vier Parteien treten an.

Zwischen Brenntenriegel und Kogl und zwischen ungarischer Staatsgrenze und der niederösterreichischen Landesgrenze liegt die Gemeinde Sieggraben – eingebettet in den Naturpark Rosalia-Koglberg. Das Burgenland ist hier nur vier Kilometer breit – die engste Stelle des Landes. Im Gemeinderat dominieren SPÖ und ÖVP – mehr dazu in Sieggraben: Großparteien dominieren.

Die Gemeinde Sigleß ist verkehrstechnisch günstig an der S4 gelegen. Daher haben sich dort mehrere Betriebe angesiedelt. Neben der regen wirtschaftlichen Tätigkeit gibt es in der Gemeinde aber auch ein lebendiges Vereinsleben – mehr dazu in Sigleß: SPÖ hat im Gemeinderat das Sagen.

Die Gemeinde Stadtschlaining besteht aus den Ortsteilen Altschlaining, Drumling, Goberling, Neumarkt im Tauchental und Stadtschlaining und ist eine Hochburg der SPÖ. Sie hat die absolute Mehrheit im Gemeinderat und stellt den Bürgermeister. Bei der heurigen Bürgermeisterwahl kommt es zur Wiederholung des Duells von 2017 – mehr dazu in Stadtschlaining: SPÖ-Hochburg.

Der Tourismus ist mittlerweile das wichtigste wirtschaftliche Standbein in der Golf- und Thermengemeinde Stegersbach geworden. Neuerdings wachsen in Stegersbach auch exotische Bäume. Um das Amt des Bürgermeisters kämpfen bei der Wahl im Oktober SPÖ und ÖVP – mehr dazu in Stegersbach: Zwei Kandidaten für Ortschef.

In der Gemeinde Steinberg-Dörfl im Bezirk Oberpullendorf befindet sich eine von nur noch zwei Blaudruckereien in ganz Österreich. Die Blaudruckerei Koo konnte heuer im Sommer ihr 100-Jahr-Jubiläum nachfeiern. Außerdem entsteht in der Nähe der Gemeinde bald ein neuer Businesspark – mehr dazu in Steinberg-Dörfl: Bürgermeister stellt sich erstmals der Wahl.