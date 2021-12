Wirtschaft

Land will Standort von Güssinger erhalten

Das Land will den Standort des insolventen Mineralwasserabfüllers Güssinger erhalten. Derzeit würden alle Optionen geprüft, wie es mit der Liegenschaft in Gerersdorf-Sulz (Bezirk Güssing) weitergehen kann, bestätigte ein Sprecher von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Donnerstag gegenüber der APA Medienberichte.