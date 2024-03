BirdLife für weiteres Bewässerungsverbot im Seewinkel

Wegen der Trockenheit in den Jahren 2022 und 2023 war im Seewinkel die Bewässerung von Feldern dort nur eingeschränkt möglich. Seit März gibt es keine Einschränkungen mehr – mehr dazu in Seewinkel: Landwirte dürfen wieder bewässern.

Birdlife fürchtet Verschwinden der Salzlacken

Dass die Entnahme von Grundwasser wieder uneingeschränkt möglich ist, stößt bei BirdLife auf Unverständnis. Denn spätestens bei Einsetzen der nächsten Trockenperiode könnten Sodalacken und die Lange Lacke für immer verlorengehen, heißt es. Die Naturschutzorganisation fordert deshalb weiterhin ein Bewässerungsverbot. In den vergangenen 150 Jahren seien im Seewinkel 110 der 140 Lacken durch menschliche Eingriffe unwiederbringlich zerstört worden. Allein in den vergangenen sechs Jahren verschwand noch einmal ein Drittel der verbliebenen 30 Lacken oder nahm Schäden, so Bird Life. Deshalb brauche es Maßnahmen, um die Grundwassersituation nachhaltig zu verbessern.