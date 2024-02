Seewinkel: Landwirte dürfen wieder bewässern

Grundlage für die Entnahme des Grundwassers zur Bewässerung der Felder ist das Beweissicherungssystem. Ist der Grundwasserspiegel zu niedrig, schlägt es an. Das sei erstmals nach der anhaltenden Trockenheit 2021 der Fall gewesen, sagte Wolf Reheis, Pflanzenbaudirektor der Landwirtschaftskammer gegenüber der APA – deshalb auch die Beschränkungen in den Jahren 2022 und 2023. Eine Bewässerung war etwa nur in der Nacht erlaubt.

Alternative Bewässerungsmöglichkeiten angedacht

Für heuer gibt es jetzt keine Einschränkung, weil das Vorjahr durchaus feucht war. Das könne sich aber schnell wieder ändern, so Reheis. Das Grundwasser ist vor allem für die Salzlacken wichtig.

Um das Wasser in der Region zu halten, werden auch Rückstaumaßnahmen gesetzt. 31 Anlagen sind geplant, 20 bereits genehmigt und in Umsetzung. Seitens des Landes wolle man alternative Möglichkeiten der Bewässerung andenken und sei dazu in Gesprächen mit der Landwirtschaftskammer, so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ).