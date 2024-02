Projekt zum Erhalt der Salzlacken gestartet

Die Zahl der Salzlacken im Seewinkel ist nach Angaben des Nationalparks in den vergangenen 150 Jahren stark zurückgegangen. Im Vergleich zu 1858 seien heute nur mehr rund 18 Prozent der einstigen Lackenfläche vorhanden. Dieser Rückgang sei zurückzuführen auf die Absenkung des Grundwasserspiegels durch Entwässerungsgräben, Kanäle, Wasserentnahmen durch die Landwirtschaft sowie kommunale Grundwasser-Absenkbrunnen.

Wehranlagen sollen errichtet werden

Mit dem Projekt „LIFE Pannonic Salt“, das im März 2023 von der Europäischen Union genehmigt wurde, soll die Grundwassersituation in der Region durch verstärkten Wasserrückhalt und verringerte Entwässerung verbessert werden, so Projektleiter Harald Grabenhofer – mehr dazu in Zwölf Millionen für Erhalt der Salzlacken. In den Entwässerungsgräben sollen dafür Wehranlagen errichtet werden.

Nationalpark/Manuel Gruber/Anna-Maria Seebacher

Außerdem sind Renaturierungsmaßnahmen wie die Entfernung von invasiven Arten und der Abtrag von Humus vorgesehen. Ein Konzept für ein nachhaltiges Wassermanagement soll ebenso ausgearbeitet werden wie ein Zukunftsszenario für eine aus hydrologischer Sicht nachhaltige Landwirtschaft in der Region. Die Bewohner und die Landwirtschaft sowie weitere Interessensgruppen sollen über Workshops, Infoveranstaltungen und Exkursionen eingebunden werden.

Neun Millionen Euro aus EU-Mitteln

Der Erhalt der Salzlacken habe sowohl für die zahlreichen Vögel in der Region als auch für Tourismus und Landwirtschaft Bedeutung. „Die Wiederherstellung des Seewinkels als Feuchtgebiet stellt sowohl aus naturschutzfachlichen als auch aus naturtouristischen Gründen ein wichtiges Ziel dar“, betonte Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne). Die Salzlacken seien „nicht nur auf österreichischer, sondern auch auf europäischer Ebene einzigartig“. Sie sollen für künftige Generationen bewahrt werden, ergänzte die burgenländische Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ).

Nationalpark/Arno Cimadom

Durchgeführt wird das Projekt vom Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel in Kooperation mit dem Land Burgenland, der Naturschutzorganisation WWF und der Technischen Universität (TU) Wien. Das Projekt läuft bis August 2028. Insgesamt stehen dafür zwölf Millionen Euro zur Verfügung, davon neun Millionen aus EU-Mitteln.