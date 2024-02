Neusiedler See: Leiche gefunden

Die männliche Leiche ist Mittwochvormittag zwischen Podersdorf und Illmitz (Bezirk Neusiedl am See) von einem Fischer am Schilfrand gefunden worden. Diese Information bestätigte Polizeisprecher Helmut Marban gegenüber dem ORF Burgenland. Außerdem sagte Marban, dass der gefundene Körper Eislaufschuhe getragen habe.

Interview mit Polizeisprecher Helmut Marban im Interview mit ORF Burgenland Reporterin Raphaela Pint.

Identität wird geprüft

Seit Wochen wird im Neusiedler See nach einem vermissten Eisläufer gesucht, ob es sich tatsächlich um den Mann handelt, werde nun geklärt. Ein Ergebnis sei für Mittwoch nicht mehr zu erwarten, so Marban.

ORF

Lange, intensive Suche

Der Eisläufer gilt seit 15. Jänner als vermisst, Polizei und Feuerwehr haben mit Sonarbooten, Leichenspürhunden und einer Drohe nach ihm gesucht. Der 55-jährige Niederösterreicher war zum Eislaufen aufgebrochen und kam nicht mehr zurück.