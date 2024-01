Neusiedler See: Suchaktion nach Eisläufer

Der 55-Jährige ist seither nicht mehr zurückgekehrt. Die Suchaktion startete am Montag um 21.00 Uhr, wurde um Mitternacht unterbrochen und läuft seit Dienstag, 7.45 Uhr wieder. Im Einsatz sind die Feuerwehren Rust und Podersdorf sowie die Polizei. Bei der Suche wurden auch Drohnen eingesetzt. Auch ein Hubschrauber wurde am Vormittag angefordert, bestätigte die Landespolizeidirektion gegenüber dem ORF Burgenland. Eine Handyortung habe ergeben, dass sich der Mann in der Nähe von Podersdorf aufgehalten habe, sagte Polizeisprecher Heinz Heidenreich.

Vereinzelt offene Stellen auf dem See

Die anhaltende Kälte hat den Neusiedler See gefrieren lassen, allerdings nicht überall, es gibt vereinzelt offene Stellen. Der Neusiedler See ist zwar zugefroren, zum Eislaufen aber nicht offiziell freigegeben. Grundsätzlich ist es deshalb wichtig, beim Eislaufen vorsichtig zu sein, das Betreten des Eises ist immer auf eigene Gefahr – schon vergangenes Wochenende hat es viele Menschen auf das Eis gezogen – mehr dazu in Eisspektakel: Ansturm auf den Neusiedler See.