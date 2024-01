Eisspektakel: Ansturm auf den Neusiedler See

In Neusiedl am See tummelten sich am Samstag die Massen auf dem Neusiedler See – nicht nur Eisläufer, sondern auch Spaziergänger, Eissegler und sogar Radfahrer waren unterwegs. Die Besucher genossen das seltene Ereignis und das traumhafte Wetter.

In Podersdorf ist Eislaufen momentan schwierig, da die Eisdecke sehr uneben ist, deshalb bietet sich dort aber ein einzigartiges Naturschauspiel – mehr dazu in Wunderbares Naturschauspiel am Neusiedler See.

Eislaufen auf dem Neusiedler See

Auf eigene Gefahr

Damit sich eine Eisschicht auf dem Neusiedler See bilden kann, braucht es über mehrere Tage hinweg strengen Frost und laut Burgenland Tourismus ist Eislaufen auf dem See nur auf eigene Gefahr möglich. Beim Lokalaugenschein von ORF Burgenland hat das Eis jedenfalls gehalten. In den kommenden Tagen sollen die Temperaturen aber steigen, und dann könnte das Eis auf dem Neusiedler See auch schon wieder Geschichte sein.