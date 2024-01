Vermisster Eisläufer: Westufer im Fokus

Polizei und Feuerwehr sind auch am Donnerstag wieder mit Drohnen, einem Sonarboot und Feuerwehrtauchern im Einsatz. Das Handy des 55-Jährigen war zuletzt in der Nähe von Podersdorf eingeloggt. Die dortige Suche verlief aber bisher ohne Ergebnisse. Nun wolle man sich auf das Westufer konzentrieren, das man am Donnerstag in Richtung Breitenbrunn absuchen werde, hieß es von der Polizei.

Fotostrecke mit 5 Bildern LPD Burgenland/Heinz Heidenreich ORF ORF ORF ORF

Keine Spur von Niederösterreicher

Der vermisste Mann aus dem Bezirk Baden wurde das letzte Mal am Montag bei einer Postfiliale in Rust am Neusiedler See gesehen. Danach dürfte er sich zum Eislaufen in die Ruster Bucht begeben haben. Augenzeugen sahen den Mann mit Schlittschuhen in Rust wegfahren – mehr dazu in Neusiedler See: Suchaktion nach Eisläufer. Trotz intensiven Bemühungen der Rettungskräfte fehlt von dem Mann bisher aber jede Spur.

LPD Burgenland

Polizei hofft weiter auf Hinweise

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung und hat im Zuge dessen das Foto des vermissten Mannes veröffentlicht. Montagfrüh trug er laut den Behörden einen orangen Anorak mit Kapuze, blaue Outdoorhose mit Hosenträgern und einen blaugrauen Rucksack, und er hatte ältere weiße Schlittschuhe. Bei dem 55-Jährigen handelt es sich um einen ehemaligen Mitarbeiter des ORF Burgenland.