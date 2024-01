Suche nach vermisstem Eisläufer fortgesetzt

Das warme Wetter hat den Einsatz von drei Sonarbooten auf dem Neusiedler See möglich gemacht. Die guten Wetterbedingungen machen die Einsatzkräfte zuversichtlich, dass die Suche am Dienstag und am Mittwoch intensiviert werden kann.

Mann seit zwei Wochen vermisst

Der Mann wird mittlerweile seit zwei Wochen vermisst. Er war am Montag, den 15. Jänner, in der Ruster Bucht zum Eislaufen aufgebrochen und gilt seither als vermisst – mehr dazu in Neusiedler See: Suchaktion nach Eisläufer. Seit zwei Wochen suchen Polizei- und Feuerwehrkräfte bereits nach ihm – mehr dazu in Suche nach vermisstem Eisläufer geht weiter. Bisher allerdings ohne Erfolg.