Highlights im Kulturjahr 2024

Großes Musical erwartet das Publikum ab 11. Juli wieder bei den Seefestspielen Mörbisch. Aufgeführt wird der Musical-Klassiker „My Fair Lady“ in einer modernisierten Fassung, die 2020 in London spielt – mehr dazu in Details über „My Fair Lady – das Musical“ und Haider: „My Fair Lady“ zieht beim Publikum. Ins alte Ägypten geht es ab 10. Juli bei „Oper im Steinbruch“. In St. Margarethen wird mit „Aida“ Giuseppe Verdis wohl bekannteste Oper aufgeführt – mehr dazu in „Aida“ als spektakulärer Augenschmaus.

ORF

Training für die Lachmuskeln

Herzhaft gelacht werden darf bei den Schlossspielen Kobersdorf ab 2. Juli: Dort steht heuer Goldonis turbulente Komödie „Der Diener zweier Herren“ in der Fassung von Peter Turini auf dem Programm. Auch der Güssinger Kultursommer will die Lachmuskeln strapazieren: zum Beispiel mit der großen Eröffnungsgala am 28. Juni mit dem neuen Intendanten Andreas Vitasek und Kabarettkollegen wie Thomas Stipsits oder Lukas Resetarits – mehr dazu in Vitasek neuer Kultursommer-Intendant.

Valerie Loudon

Die Burg Güssing ist heuer auch Schauplatz für das Musical „Anatevka“, mit dem man bei „Musical Güssing“ im August das 30-Jahr-Jubiläum feiert. Romantische Verwicklungen samt Operettenmelodien erwarten das Publikum im August auf Schloss Tabor: bei Ralf Benatzkys Klassiker „Im Weißen Rössl“.

Buntes Konzertprogramm

Den Reigen der Konzertfestivals eröffnet das Liszt Festival Raiding im März mit den „Barock Jazz Tagen“. Beim Klangfrühling ab Mai in Schlaining wird unter anderen Konstantin Wecker auftreten und bei den Halbturner Schlosskonzerten wird die 50. Konzertsaison mit den Wiener Sängerknaben und einem Openair-Galakonzert mit Kammersänger Clemens Unterreiner gefeiert – mehr dazu in Jubiläumsfeier mit den Sängerknaben. Auf Schloss Esterhazy wird im April mit dem Klavierfestival „Keys To Heaven“ Premiere gefeiert und mit „Herbstgold“ im September die Saison beendet.

Schlagerfans dürfen sich Ende Mai auf die „Starnacht am Neusiedler See“ und auf die Schlagerparty mit Semino Rossi und Johnny Logan auf der Seebühne Mörbisch im Juli freuen.