Haider: „My Fair Lady“ zieht beim Publikum

Man habe jetzt schon weit über 40.000 Karten echt verkauft und weit über 40.000 Karten echt reserviert, das seien jetzt schon knapp 62 Prozent, sagte Haider. Das habe man im vergangenen Jahr bei „Mamma Mia!“ nicht gehabt. „Die Lady zieht offenbar genauso bei unserem Publikum“, freute sich der Generalintendant. Im vergangenen Jahr waren in Mörbisch sämtliche Vorstellungen restlos ausverkauft, insgesamt wurden 180.900 Besucherinnen und Besucher gezählt – mehr dazu in „ABBA-Fieber“: 180.900 sahen „Mamma Mia“.

300 Bewerbungen

Auch die künstlerischen Vorbereitungen für die nächste Saison laufen bereits intensiv. Für die Castings in Gesang und Tanz bewarben sich 300 Musicalschauspielerinnen und -schauspieler. 80 von ihnen bekommen die Chance, ihr tänzerisches und sängerisches Können dem Produktionsteam zu zeigen. Bei der ersten Audition in den Proben-Studios im Gasometer in Wien hatten die Tänzerinnen und Tänzer eine halbe Stunde Zeit, um eine Choreografie einzustudieren, bevor sie diese dann dem Leading Team der Seefestspiele präsentieren mussten.

„Es ist unfassbar, was die können. Diese Nummer, diese Tanzeinlage ist vier Minuten lang und die haben sie einstudiert in einer halben Stunde – also Hut ab und Kompliment“, zeigte sich Haider beeindruckt. Er finde es immer extrem wichtig, die Leute kennenzulernen und man müsse den Leuten auch eine Chance geben, sagte Regisseur und Choreograf Simon Eichenberger. Man treffe auch manchmal Leute, die man super-spannend finde „und weil mir der dann so gefällt, will ich was finden für den.“

Entscheidung nach der zweiten Audition

Wer die Tanz-Audition schaffte, kam in die zweite Runde und durfte vorsingen und vorspielen. Wer tatsächlich bei „My Fair Lady“ kommenden Sommer auf der Seebühne Mörbisch dabei sein wird, das erfahren die Künstlerinnen und Künstler erst nach dem zweiten Audition-Termin am kommenden Sonntag.