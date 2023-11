Details über „My Fair Lady – das Musical“

My Fair Lady ist eines der meistgespielten Musicals. Es beruht auf dem Theaterstück „Pygmalion“ des Literaturnobelpreisträgers George Bernard Shaw. Für das Musical komponierte Frederick Loewe Melodien wie „Es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blühen“ oder „Ich hätt´ getanzt heut Nacht“.

ORF

Anna Rosa Döller spielt Eliza Doolittle

Inhaltlich geht es in dem Stück um Eliza Doolittle, die aus ärmlichen Verhältnissen stammt und kaum ihre Muttersprache beherrscht. Sprachwissenschafter Prof. Higgins verwandelt sie in eine feine Dame und dadurch ändert sich ihr Leben komplett. Eliza bei den Seefestspielen Mörbisch wird Anna Rosa Döller singen. Die 21-Jährige spielte vergangenen Sommer in Mörbisch die Rolle der Sophie und entpuppte sich dabei als Entdeckung, erzählt Generalintendant Alfons Haider. „Bereits bei der Generalprobe habe ich gemerkt, wie die Menschen auf sie reagiert haben. Sie ist so jung, aber so professionell, so diszipliniert, so fesch und hat so eine Aura, spielt so gut, da habe ich gedacht ‚Bumm‘“, streut Haider der Hauptdarstellerin Rosen.

ORF

Musicalstar Mark Seibert als Prof. Higgins

Prof. Higgins wird Musicalstar Mark Seibert singen. Regie und Choreografie macht Simon Eichenberger, er inszenierte im Vorjahr „Der König und ich“ bei den Seefestspielen Mörbisch. Das Bühnenbild entwirft Walter Vogelweider, er wird das heutige moderne London und die Altstadt auf die 3.600 Quadratmeter große Bühne stellen.

ORF

Vorverkauf zufriedenstellend

Der Vorverkauf sei mehr als zufriedenstellend angelaufen, 55.000 Karten seien verkauft, rund 50.000 vorreserviert, sagt Geschäftsführer Dietmar Posteiner. "Wir liegen richtig gut, weitaus besser, als erwartet. Wir merken auch eine gewisse Sogwirkung von Mamma Mia, die Leute waren begeistert, abgesehen davon ist „My Fair Lady“ natürlich ein absoluter Klassiker. Premiere hat „My Fair Lady“ in Mörbisch am 11. Juli 2024, vorerst sind 20 Vorstellungen geplant.