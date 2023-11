Zahl der Nächtigungen im Sommer gestiegen

Rund 2,2 Millionen Übernachtungen zählt man im Burgenland von Mai bis Oktober – das ist ein Plus von 6,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die meisten Nächtigungen, nämlich knapp 1,4 Millionen, gab es in diesem Zeitraum im Bezirk Neusiedl am See. Im Oktober waren es im Burgenland rund 228.000 Nächtigungen, etwa 2.900 weniger als im Oktober des Vorjahres.

Meisten Nächtigungen in Bad Tatzmannsdorf

Die meisten Gäste (48.331) kamen laut einer Statistik des Landes in diesem Monat aus Wien, gefolgt von Niederösterreich (47.436) und Deutschland (24.785). Die Gemeinde mit den meisten Nächtigungen – nämlich insgesamt 44.205 Nächtigungen – war im Oktober Bad Tatzmannsdorf. Österreichweit war in der vergangenen Sommersaison erstmals die 80-Millionen-Marke übertroffen worden. Österreichische Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen waren so gut gebucht wie in keinem anderen Sommer seit Beginn der statistischen Aufzeichnungen, heißt es von der Statistik Austria.

Burgenland-Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel sagte in einer Aussendung, dass die Vielzahl an Maßnahmen und Aktivitäten greifen würden. Aus dem Büro vom zuständigen Referenten Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hieß es dazu, dass sich der strategische Zugang in einem sich stark verändernden Tourismusmarkt bestätige.