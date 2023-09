Burgenland Tourismus auf Deutschland-Tour

Die erste Station war in Köln. Dort hatte Burgenland auf dem Neumarkt seine Stände aufgebaut – es ist der größte Platz in der Millionenstadt in Nordrhein-Westfalen. Die Besucherinnen und Besucher probierten Grammelpogatscherl, pannonische Currywurst und burgenländischen Wein. Das solle Lust auf einen Kurzurlaub im Burgenland machen, so Burgenland-Tourismus-Chef Didi Tunkel: „Der Burgenland-Shop war präsent, wo man Produkte aus dem Burgenland auch kaufen konnte. Es gab Livemusik, es gab Moderation, es gab Chill-out-Bereiche mit Lounge-Möbeln und Liegestühlen. Wir haben uns von unserer besten Seite gezeigt und die Kölner dort eingeladen, einmal im Burgenland zu verweilen und natürlich in weiterer Folge auch ins Burgenland zu kommen und Urlaub zu machen.“

Burgenland Tourismus

Stuttgart und München folgen

Die Wirkung des Auftritts sei enorm, so Tunkel. Neben der Gäste, die an den Ständen trinken, essen und sich dort informieren, profitiere das Burgenland von Hunderttausenden Blickkontakten jener Menschen, die an den Ausstellungsflächen vorbeiflanieren. Die „Pop-up-Tour“, wie sie genannt wird, geht am 21. September in Stuttgart weiter, danach folgt Ende Oktober ein Besuch in München.