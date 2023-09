Heuer bisher durchwachsene Tourismusbilanz

Fast 2,3 Millionen Menschen haben seit Jahresbeginn im Burgenland übernachtet. Das sind um 162.000 Menschen mehr, als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Allerdings wurden erstmals die rund 137.000 Übernachtungen beim Nova Rock-Festival eingerechnet. Dadurch sei das Burgenland erstmals mit anderen Regionen vergleichbar, in denen derartige Festivals stattfinden. Ohne die Einbeziehung der Nova Rock-Zahlen sei die Junibilanz allerdings „schlecht“, heißt es in einer Aussendung der Statistikabteilung des Landes. Das bisherige heurige Gesamtplus würde ohne Nova Rock nicht 7,7, sondern 1,2 Prozent betragen. Demnach habe das Jahr zwar mit den Jänner-, Februar- und Märzdaten vergleichsweise noch „sehr gut“ begonnen. Die Phase von April bis Juni sei dann aber „nicht so gut“ verlaufen, so die Statistikabteilung.

Steigerung in den Sommermonaten

Die Zahlen von Jänner bis August zeigen jedenfalls, dass die meisten übernachtenden Urlauber Inländer sind, (Anm.: insgesamt 1,7 Millionen). Stärkster Urlaubsmonat war der August. Die meisten Urlauber übernachteten im Fünf- und Vierstern-Bereich, diametral dazu finden sich an zweiter Stelle die Übernachtungen auf Campingplätzen. Die Übernachtungen in den Sommermonaten Juli und August seien im Vergleich zum Vorjahr „recht gut“ gewesen. Das Niveau von der Zeit vor der Pandemie wurde aber noch nicht erreicht, resümiert die Statistikabteilung.

Ein historischer Vergleich zum Schluss: Die Zahl der Ankünfte im Burgenland ist auf fast zehn Prozent gestiegen. Die Verweildauer der Burgenland-Urlauber ist erstmals unter drei Tage gesunken. In den 1980er-Jahren blieben die Gäste noch bis zu einer Woche im Burgenland.

Doskozil: August zeigte Attraktivität des Burgenlandes

Zufrieden mit der positiven Entwicklung im August zeigte sich Landeshauptmann und Tourismusreferent Hans Peter Doskozil (SPÖ). Es habe heuer im Vergleich zum Vorjahr im August einen Zuwachs von 3,6 Prozent bei den Nächtigungen und 9,7 Prozent bei den Ankünften gegeben. „Nach den erfreulichen Tourismuszahlen im heurigen Juli bestätigt die aktuelle August-Statistik erneut die Attraktivität des Burgenlands als Urlaubsziel für Gäste aus dem In- und Ausland. Diese Zahlen sind nicht nur ein Beweis für die Wirksamkeit unserer Tourismusstrategie, sondern vor allem auch für das große Engagement und den Einsatz aller touristischen Akteure im Burgenland", so Doskozil.