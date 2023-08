Mehr Nächtigungen im ersten Halbjahr

1.786.012 Nächtigungen wurden zwischen Jänner und Juli im Burgenland registriert. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Übernachtungen von Jänner-Juli 2023 um 144.420 bzw. 8,8 Prozent. Der Monat Juli verzeichnete ein Plus von 2,3 prozent. Im Regionen-Vergleich zählen Oberwart und der Neusiedler See zu den Nächtigungs-Gewinnern.

Camping und Kuraufenthalte besonders beliebt

Der Neusiedler See verzeichnet bei den Nächtigungen ein Plus von 14,8 Prozent. Oberwart ein Plus von 14,4 Prozent. Auch die Region Rosalia legt bei den Nächtigungen im Vergleich zum Jahr 2022 um 8,6 Prozent zu. Im Mittelburgenland gab es heuer hingegen um 7,3 Prozent, in der Region Jennersdorf um 3,0 Prozent und in der Region Güssing 9,1 Prozent weniger Nächtigungen.

Nach wie vor besonders beliebt ist das Burgenland bei Gästen aus Österreich und Deutschland, aber auch Urlauberinnen und Urlauber aus Rumänien, China und Großbritannien sind heuer vermehrt ins Land gekommen. Dieses Jahr stehen vor allem Camping und Kuraufenthalte hoch im Kurs, private Quatiergeber verzeichneten in den ersten sieben Monaten hingegen ein deutliches Minus, hieß es aus der Statistikabteilung des Landes.