Nicholas Ofczarek wirbt wieder fürs Burgenland

Die Werbekampagne setzt diesmal auf Genuss und läuft unter dem Titel „Gustostücke“, denn eines der Hauptmotive der Gäste, die ins Burgenland kommen, ist neben dem Wein die Kulinarik. In den Spots sitzt Nicholas Ofczarek mitten in der Natur vor üppig gedeckten Tischen. Gedreht wurde in Illmitz, Mörbisch, Neckenmarkt und auf Burg Schlaining.

Dreharbeiten mit Nicholas Ofczarek Copyright: Burgenland Tourismus/Raphael Nast_Steady Motion GmbH

Didi Tunkel, Geschäftsführer des Burgenland Tourismus, ist sich bewusst, dass die Kampagne für Gesprächsstoff sorgen wird. Nicholas Ofczarek habe aktiv mitgespielt und seine Vorschläge eingebracht. „Das wird polarisieren, da bin ich mir sicher, aber das macht gute Werbung aus“, so Tunkel.

Weitere Projekte sollen folgen

Nicholas Ofczarek war bei der Präsentation im Filmhaus nicht dabei, weil er bei Dreharbeiten im Ausland ist. Aber Weintourismus-Burgenland-Obmann Herbert Oschep kündigte bereits eine Fortsetzung an. Es sollen noch weitere Werbeaktionen mit Nicholas Ofczarek als Markenbotschafter folgen. „Im Burgenland versuchen wir gerade, was das Kulturelle, Touristische, Vinophile betrifft, stärker zusammenzuführen. Und da gibt es noch drei, vier Elemente, die da sehr gut dazu passen – auch der Naturfaktor“, so Oschep. Man wolle das gesamte Burgenland präsentieren.