Nikolas Ofczarek neues Burgenland Testimonial

In sechs unterschiedlichen Werbevideos stellt der preisgekrönte Schauspieler die Weine des Burgenlandes vor. „Begonnen hat das mit einer Weinbeschreibung. Also wenn man zum Beispiel den Rosalia DAC Rosé nimmt, dann ist er eine Erdbeerfrucht, der ist frisch, fruchtig, verspielt, ein schöner Sommerwein. Und genau diese Attribute hat Niki Ofczarek auch gespielt“, so Wein-Tourismus Burgenland-Geschäftsführer Christian Zechmeister.

Das sorgt für durchaus ungewöhnliche Werbefilme – denn in keinem der Videos ist eine Weinflasche oder ein Glas Wein zu sehen, die Idee dahinter sei, dass Ofczarek die sechs Weine der DAC-Regionen des Burgenlandes spielt und verkörpert, hieß es bei der Präsentation.

Qualität und Originalität

„Wir wollen mit Qualität auffallen, wir wollen mit einer besonderen Originalität auffallen und ich glaube, das ist uns – und das ist besonders dem Niki Ofczarek – gelungen“, so Wein Burgenland-Obmann Herbert Oschep und Burgenland-Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel. Die Bilder für die neue Werbekampagne wurden im ganzen Burgenland aufgenommen.

Nikolaus Ofczarek wird zum Wein

„Nikolaus Ofczarek beschreibt die Weine nicht, sondern er spielt die Weine. Also er ist quasi der jeweilige Wein. Und genau diese Charakterzüge haben wir dann immer probiert umzusetzen, spielerisch darzustellen. Was natürlich nicht immer ganz leicht war. Weil ein Wort wie ‚knorrig‘ oder ‚kantig‘, oder ‚lieblich‘ da gibt es einfachere und da gibt es natürlich auch schwierigere“, so Regisseurin Tessa Kadletz.

Die neue Werbekampagnge ist ab sofort sowohl im Fernsehen, Online als auch in den Zeitungen zu sehen und im Radio zu hören.