Griechisch-Katholischer Priester aus der Ukraine

Myroslav Rusyn stammt aus der Westukraine und pflegt seit vielen Jahren intensive Kontakte mit dem Burgenland – mehr dazu in Ukrainischer Caritas-Chef besucht Landsleute und Humanitäre Hilfe und Partnerschaft. Wegen des Krieges ist seine schwangere Frau mit den drei Kindern nach Österreich geflüchtet. Nun ist er nachgekommen und wurde von der Diözese Eisenstadt als Priester angestellt. Dass er verheiratet ist, ist kein Problem und seine Arbeit vom Vatikan genehmigt, erklärt Generalvikar Michal Wüger gegenüber dem ORF Burgenland.

ORF

„Die Katholischen Ostkirchen haben ihr eigenes Kirchenrecht. Sie erkennen den Papst als Oberhaupt an. Und grundsätzlich ist es so, dass Rusyn die Sakramente im lateinischen Ritus, die bei uns gängig sind, alle mit den Gläubigen feiern darf. Er feiert das Sakrament der Taufe, genauso wie die Eucharistie mit den Gläubigen an den Sonntagen und an den Werktagen. Er spendet das Sakrament der Buße und der Krankensalbung, und er kann Eheschließungen vornehmen. Also das ist ihm alles möglich“, so Generalvikar Wüger.

Rusyns Familie: Zukunft im Burgenland

Die griechisch-katholische Kirche stellt den Priestern frei, ob sie zölibatär leben wollen oder heiraten. In der Ukraine sind laut Pfarrer Myroslav Rusyn etwa 90 Prozent der Priester verheiratet. „Wir gehören zur byzantinischen Tradition, zur griechisch-katholische Kirche, die auch in eine Einheit mit der römisch-katholische Kirche ist. Und das alles zusammen macht eine ganze katholische und apostolische Kirche“, so Rusyn.

ORF

Myroslav Rusyns Frau Maryna erwartet im September ihr 4. Kind. Sie ist froh, mit ihrer Familie im Burgenland in Sicherheit und Frieden leben zu können. „Ich hoffe, dass wir hier eine Zuversicht finden und eine gute Zukunft auch für unsere Kinder. Ich hoffe, dass wir hier mit den Leuten und mit Gott gemeinsam unser Leben gestalten können“, so Rusyn. Pfarrer Myroslav Rusyn versieht seine seelsorgerischen Dienste in Deutsch Jahrndorf, Nickelsdorf, Gattendorf, Zurndorf, Potzneusiedl und im Krankenhaus Kittsee.