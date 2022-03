Ukraine-Krieg

Ukrainischer Caritas-Chef besucht Landsleute

Die Hafenstadt Mariupol im Süden der Ukraine ist seit Wochen von jeglicher Versorgung abgeschnitten umso wichtiger sind Hilfslieferungen. Wie jene von Pfarrer Günter Kroiss in Zusammenarbeit mit der Caritas in Ushgorod. Der Direktor Miroslav Rusyn besuchte am Donnerstag geflüchtete Ukrainer in Pinkafeld.