Personelle Wechsel in vielen Pfarren

In der Diözese Eisenstadt haben sich seit den 1970er-Jahren Menschen aus Kroatien, Bosnien und Herzegowina angesiedelt. Deswegen bestehe die Notwendigkeit, diesen Menschen eine eigene fremdsprachige Seelsorge zukommen zu lassen, heißt es seitens der Diözese Eisenstadt. Ab 1. September wird in der Franziskanerkirche in Eisenstadt die sog. „Kroatische Mission Eisenstadt“ eingerichtet. „Der Franziskanerorden aus Sarajevo, hat sich dazu bereit erklärt, dass sie 25 Jahre diese Seelsorge an dieser Kirche wahrnehmen werden. Und in dieser Kirche werden aber auch weiterhin deutschsprachige und ungarisch sprachige Gottesdienste sein“, sagte Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics.

Die „Kroatische Mission“ gibt es bereites in mehreren Diözesen. In der Pfarrkirche Am Hof in der Wiener Innenstadt werden beispielsweise ebenfalls Gottesdienste in kroatischer Sprache gefeiert. Eine der personellen Änderung betrifft die Belange der kroatischen Volksgruppe. Zeljko Odobasic wird Ende Dezember nicht mehr als Bischofsvikar für die Belange der kroatischen Volksgruppe in der Diözese zuständig sein. Zeljko Odobasic hat den Rücktritt aus diesem und weiteren Ämtern angeboten. Odobasic betreut weiterhin die Pfarren Trausdorf, Oslip, Wulkaprodersdorf und Antau.

Alle Änderungen im Detail

Der Rücktritt von Odobasic ist bei weitem nicht die einzige personelle Änderung. Hier finden Sie sämtliche Wechsel und Neubesetzungen in den jeweiligen Pfarren:

Pfarren Deutsch Jahrndorf, Gattendorf, Nickelsdorf, Potzneusiedl und Zurndorf (Seelsorgeraum „An der Leitha“): Enthebung von P. Stephen Gerald Augustine, Provinz Ost-Afrika, als Pfarrmoderator im Hinblick darauf, dass er durch seinen Orden mit einer neuen Aufgabe betraut wird. Ernennung von Myroslav Rusyn, ruth. griech.-kath. Priester der Eparchie Mukachevo, Ukraine, zum Pfarrmoderator, wobei er den Seelsorgeraum gemeinsam mit Pfarrer Günther Kroiss, dem die Leitung obliegt, betreuen wird.

Pfarren Nikitsch, Frankenau, Kroatisch Geresdorf, Kroatisch Minihof, Unterpullendorf, Großwarasdorf, Kleinwararasdorf und Nebersdorf: Enthebung Predrag Ivandic als Aushilfspriester und Ernennung zum Kaplan.

Pfarren Steinbrunn, Hornstein und Zillingtal (Seelsorgeraum „Zur Kreuzauffindung“): Dienstzuteilung von Zoran Nadrcic als Diakon für den pastoralen Einsatz.

Pfarren Marz, Rohrbach b. M. und Schattendorf: Enthebung von Thomas Ackermann als Pfarrvikar und Ernennung zum Pfarrmoderator, wobei er den Pfarrverband gemeinsam mit Pfarrer Josef Giefing, dem die Leitung obliegt, betreuen wird.

Pfarren Unterfrauenhaid, Raiding und Ritzing: Enthebung von Janusz Jamroz als Dechant und Pfarrer im Hinblick auf seinen Amtsverzicht aus gesundheitlichen Gründen. Er tritt in den vorzeitigen dauernden Ruhestand. Ernennung von Thorsten Carich zum Pfarrer (6 Jahre).

Pfarren Kaisersdorf, Markt St. Martin, Landsee, Neutal, Draßmarkt und Oberrabnitz (Seelsorgeraum „Hl. Elisabeth von Thüringen“): Enthebung von Thomas Vayalunkal, Priester der Eparchie Kanjirapally, als Pfarrmoderator und Ernennung von Basil Ikechukwu Obiekii, Priester der Diözese Awka, zum Pfarrmoderator mit Wohnsitz Markt St. Martin. Basil Ikechukwu Obiekii wird den Seelsorgeraum gemeinsam mit Grzegorz Kotynia, dem die Leitung obliegt, betreuen.

Pfarren Stegersbach, Bocksdorf, Litzelsdorf, Olbendorf, Ollersdorf und Stinatz (Seelsorgeraum "Maria Helferin): Enthebung von Thorsten Carich als Pfarrer im Hinblick auf seinen Amtsverzicht. Ernennung von Thomas Vayalunkal, Priester der Eparchie Kanjirapally, zum Pfarrer (6 Jahre) mit Wohnsitz Stegersbach. Er wird gemeinsam mit den Pfarrmoderator Zdravko Gasparic und Pfarrmoderator Marko Zadravec den Seelsorgeraum betreuen, wobei Thomas Vayalunkal die Leitung obliegt. Enthebung von Marko Zadravec, Priester der Diözese Varazdin, als Aushilfspriester und Ernennung zum Pfarrmoderator mit Wohnsitz Stinatz. Er wird gemeinsam mit Thomas Vayalunkal und Pfarrmoderator Zdravko Gasparic den Seelsorgeraum betreuen, wobei Thomas Vayalunkal die Leitung obliegt.

Stadtpfarre Stadtschlaining und Pfarren Großpetersdorf, Jabing, Neumarkt i. T. und Oberkohlstätten (Seelsorgeraum „Via Pacis“): Enthebung von Basil Ikechukwu Obiekii, Priester der Diözese Awka, als Pfarrmoderator und Ernennung von Roman Shyndryreivskyi, ukr. griech.-kath. Priester der Erzeparchie Lemberg, Ukraine, zum Pfarrmoderator. Er wird den Seelsorgeraum gemeinsam mit Dechant Pfarrmoderator Sebastian Edakarottu, Großpetersdorf, betreuen, wobei Sebastian Edakarottu die Leitung obliegt.

Stadtpfarre Oberpullendorf sowie der Pfarren Mitterpullendorf, Stoob und Steinberg a. d. R.: Ernennung von P. Prem Kumar Sebastian zum Kaplan.

Pfarren Unterrabnitz, Lockenhaus, Pilgersdorf, Kogl und Piringsdorf: Ernennung von Andreas Gold, Neupriester, zum Kaplan.

Stadtpfarre Oberwart: Enthebung von Erich Seifner im Hinblick auf seinen Amtsverzicht. Er tritt in den dauernden Ruhestand. Ernennung von Janos Schauermann, Priester der Diözese Szombathely, zum Pfarrer Ernennung von Zoltan Csiki, Neupriester, zum Kaplan.