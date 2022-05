Humanitäre Hilfe und Partnerschaft

Bei dem Besuch unterschrieben Doskozil und der Vorsitzende der Gebietsverwaltung, Viktor Mykyta, die Erneuerung einer Rahmenvereinbarung, die den Weg für eine weitere Kooperation zwischen dem Burgenland und der Region Transkarpatien ebnet. Wie schon 1997 liegt der Schwerpunkt der Vereinbarung in der Zusammenarbeit in den Bereichen Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Wirtschaft. Das Burgenland will damit angesichts der politischen Entwicklung der vergangenen Monate der ukrainischen Bevölkerung auch Solidarität und Unterstützung bekunden. Es sei aus seiner Sicht auch ein Gebot der Stunde und der Menschlichkeit, diese historische Partnerschaft wiederzubeleben, so Doskozil.

Ultraschallgerät und Medikamente für Kinderspital

Gemeinsam mit dem Botschafter der Ukraine in Wien, Vasyl Khymynets, besuchte die Delegation aus dem Burgenland auch das Kinderspital in Mukachevo. Es ist das größte Krankenhaus zur medizinischen Versorgung von Säuglingen in der gesamten Region. Dabei wurden weitere Hilfsgüter aus dem Burgenland übergeben: darunter ein Ultraschallgerät und dringend benötigte Medikamente.

Löschfahrzeuge und Ferien im Burgenland

Die Partnerschaft mit Transkarpatien soll nicht nur auf dem Papier bestehen, sondern weiter Hilfsaktionen sollen noch folgen, kündigte Landeshauptmann Doskozil an. Man werde in den nächsten 14 Tagen bis zu sieben Feuerwehr-Löschfahrzeuge in die Region Transkarpatien bringen, so Doskozil. Überdies wurde vereinbart, dass das Burgenland eine Ferienaktion organisiert, bei der rund 600 Mütter und Kinder eingeladen werden, ihren Urlaub im Burgenland zu verbringen. Natürlich gebe es darüber hinaus auch Wünsche, was Treibstoffe und Container und dergleichen betreffe, erzählte der Landeshauptmann: „Das übersteigt natürlich fürs Erste unsere Möglichkeiten, aber wenn man diese Partnerschaft lebt, muss man auch versuchen, hier Antworten zu finden.“

ORF

Ukraine-Hilfe dauert an

Seit Kriegsbeginn unterstützt das Burgenland die Ukraine durch verschiedene Hilfsaktionen. So wurden bisher 3.285 Paletten an Hilfsgütern in das Kriegsgebiet transportiert. Außerdem biete das Burgenland rund 2.200 vertriebenen Menschen vorübergehend eine sichere zweite Heimat, hieß es vom Land. Mehr als 700 Vertriebene wurden durch die Bus-Aktion des Landes ins Burgenland gebracht. Das Land sammelt weiterhin Hilfsgüter und Spenden für den Ankauf von Medikamenten.