Von Weppersdorf bis Winden

In der Gemeinde Weppersdorf im Bezirk Oberpullendorf hat es heuer im Mai einen Wechsel an der Ortsspitze gegeben. Erich Zweiler (SPÖ) legte das Bürgermeisteramt zurück, sein Nachfolger ist Manfred Degendorfer (SPÖ) – mehr dazu in Weppersdorf derzeit in SPÖ-Hand.

Die Gemeinde Wiesen befindet sich im Bezirk Mattersburg. Im Gemeinderat hat die ÖVP eine klare, absolute Mehrheit. Auf diese Mehrheit wollen die politischen Gegner einen Angriff starten – mehr dazu in Derzeit klare ÖVP-Absolute in Wiesen.

In der Gemeinde Wiesfleck im Bezirk Oberwart gibt es bei der Bürgermeisterwahl im Oktober einen Dreikampf: Zwei Männer und eine Frau bewerben sich für das Amt des Ortschefs beziehungsweise der Ortschefin – mehr dazu in Dreikampf in Wiesfleck.

Die Gemeinde Wimpassing im Bezirk Eisenstadt-Umgebung an der niederösterreichischen Landesgrenze verzeichnet das höchste Bevölkerungswachstum im Bezirk Eisenstadt-Umgebung. Die Ausgangslage im Gemeinderat verspricht einen spannenden Wahltag – mehr dazu in Wimpassing: SPÖ und ÖVP derzeit gleich stark.

Die kleine Gemeinde Winden am See liegt am Nordufer vom Neusiedler See. Im Gemeinderat konnte die SPÖ bei den letzten Wahlen die Absolute verteidigen, auch wenn sie stark an Stimmen verlor – mehr dazu in SPÖ hält Absolute in Winden.