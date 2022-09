Klingenbach: 76-Jährige Opfer von falschen Polizisten

Vergangene Woche bekam die Frau aus Klingenbach einen Anruf über ihr Festnetztelefon. Ein Mann gab sich als Polizist mit dem Namen „Herr Steiner“ aus. Eine Dienststelle nannte er jedoch nicht. Der Mann sagte der Frau, dass bei ihr eingebrochen wurde und deshalb all ihre ihre Bargeldbestände und Wertgegenstände sichergestellt werden müssen. Zwei seiner Kollegen würden zu ihrem Haus kommen und die Gegenstände fotografieren und mitnehmen. Als Codewort für die Abholung wurde das Wort „Rot“ vereinbart.

Das passierte so auch – zwei falsche Polizisten kamen zu der 76-jährigen Frau nach Hause, fotografierten ihr Bargeld und ihre Schmuckstücke und nahmen alles mit.

Bankangestellte verständigte Polizei

Zwei Tage später wurde die Frau erneut von einem Polizisten „Herr Steiner“ angerufen. Er sagte, dass eine Bankfiliale überfallen werden soll und die Polizei wolle das Geld auf dem Konto der 76-Jährigen sicherstellen. Die Frau rief daraufhin bei der Bank an und eine Bankangestellte verständigte die Polizei.

Polizei fahndet nach zwei Männern

Nun läuft die Fahndung nach den zwei Betrügern. „Der erste unbekannte Täter hat eine eher dünne Statur, dunkles Haar, ist circa 1,70 bis 1,80 cm groß, schwarze lange Stoffhose, und ein schwarzes T-Shirt und dazu noch weiße Handschuhe hat er getragen. Er hat auch eine FFP2-Maske getragen. Der Zweite ist eher ein stärkerer Typ, hat auch dunkle Haare. Er ist circa eins 1,70 bis 1,75 cm groß, trug auch eine lange schwarze Stoffhose, und ein schwarzes T-Shirt mit einem kleinen roten Logo drauf. Auch er trug weiße Handschuhe und eine FFP2-Maske“, sagte Polizeisprecher Heinz Heidenreich.

Warnung der Polizei: keine Daten bekannt geben, kein Geld übergeben

Heidenreich betont, dass die Polizei so niemals vorgehen würde, und komme ja überhaupt nur dann, wenn sie gerufen werde. Außerdem muss sich jeder Polizist, egal ob in Uniform oder nicht – immer ausweisen, sagte Heidenreich. In keinem Fall sollten an fremde Personen Wertgegenstände oder Geld überreicht werden, warnt die Polizei.