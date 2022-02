88-Jährige wurde Opfer von Betrügern

Die mit deutschem Akzent sprechende Frau forderte am Telefon ältere alleinstehende Frauen auf, Geld für den Verkehrsunfall der Tochter zu bezahlen. Im Hintergrund sei auch eine hysterisch weinende Frau zu hören gewesen. Die 88-Jährige übergab das Bargeld und den Schmuck in weiterer Folge vor dem Haus an eine Unbekannte. In einem weiteren Fall blieben die Betrüger erfolglos, da das Opfer das Telefonat beendete.

Die Landespolizeidirektion Burgenland warnte in einer Aussendung vor dieser Betrugsmasche, in den vergangenen Tagen habe es im Bezirk Neusiedl am See vermehrt Anrufe einer falschen Polizistin gegeben.