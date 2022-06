Betrüger gaben sich als Polizisten aus

Mehrmals versuchten unbekannte Täter in den Bezirken Oberwart und Güssing mittels Telefonanruf Geld zu ergaunern. In zwei Fällen waren sie erfolgreich. Die Anrufer – sie sprachen jeweils mit deutschem Akzent – gaben sich als Polizisten aus. In der näheren Umgebung sei es zu Einbrüchen gekommen, teilten sie mit. Es sei vernünftig, Geld und Wertgegenstände sicher zu verwahren oder am besten den Polizisten zu übergeben.

Polizei rät Telefonat sofort abzubrechen

In sechs Fällen wurden das Telefonat abgebrochen und die Polizei verständigt. In Güssing waren die Täter am Samstag aber erfolgreich: Eine 92-jährige, alleinstehende Frau übergab zwei Ledertaschen mit mehreren Goldmünzen vor ihrem Wohnhaus an zwei Männer. Am Sonntag legte eine 77-jährige Frau aus Rotenturm an der Pinka ein Kuvert mit zwei Geldbörsen vor die Haustüre. Es wurde von einem Mann abgeholt. Die Polizei ermittelt und ersucht, bei derartigen Kontakten das Telefonat sofort zu beenden und die Polizei zu verständigen.