Chronik

Falsche Polizistin war in Kittsee erfolgreich

In Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) hat eine falsche Polizistin unter Vorspielung falscher Tatsachen einen fünfstelligen Euro-Betrag von einer 85-jährigen Frau erhalten. Die Polizei warnt jetzt nochmals eindringlich vor solchen Fällen.