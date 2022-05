Chronik

Falsche Polizisten wollten 79-Jährige betrügen

In Eisenstadt ist am Mittwoch ein Betrugsversuch mit falschen Polizisten gescheitert. Die Täter wollten eine 79-jährige Frau um ihr Erspartes bringen. Erst in der Bank wurde sie misstrauisch und schaltete die richtige Polizei ein.