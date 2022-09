Gemeindereport

Von Krensdorf bis Litzelsdorf

Im ORF Burgenland Gemeindereport in Radio Burgenland geht es am Donnerstag weiter mit sechs weiteren Gemeindeporträts. Vorgestellt werden die Ausgangslage sowie die Kandidaten in den Gemeinden Krensdorf, Kukmirn, Lackenbach, Lackendorf, Leithaprodersdorf und Litzelsdorf.