Thermen in den Semesterferien gut besucht

Die wirtschaftliche Situation war für viele Thermen-Betreiber österreichweit auch im Vorjahr wieder schwer – aufgrund monatelanger Lockdowns. Doch der Gästeschwund zog sich laut einer Markt-Analyse von „Branchenradar“ nicht durch alle Bundesländer: Im Burgenland trugen die Standorte Stegersbach und Lutzmannsburg zu einer positiven Entwicklung bei.

In der Vorwoche gab es in der Sonnentherme Lutzmannsburg volles Haus: Täglich kamen rund 1.800 Gäste in die Therme – als die Schülerinnen und Schüler aus Wien und Niederösterreich Ferien hatten. Derzeit ist die Lage etwas entspannter, die Burgenländerinnen und Burgenländer zieht es eher auf die Piste. Doch nächste Woche – in den steirischen Ferien – wird sich das wieder ändern, so Thermenleiterin Manuela Klawatsch.

ORF

Zehn Prozent weniger Gäste

Derzeit herrscht noch die 2-G-Regel in der Therme, was sich auch auf die Besucherzahlen auswirkt. „Wir merken schon einen leichten Rückgang aufgrund der 2-G-Regel im Bezug auf die Semesterferien vor Corona. Da hatten wir jetzt zehn Prozent weniger Gäste“, so Klawatsch. Sie rechnet allerdings damit, dass sich das ab dem 19. Februar ändern wird – denn dann wird wieder auf 3-G umgestellt.

ORF

5-D: Schnee im Kino

Derzeit werden Bauarbeiten außerhalb der Therme durchgeführt, die aufgrund diverser Lockdowns verschoben werden mussten. 3,4 Millionen Euro werden insgesamt investiert, 22 Sonnenthermen-Chalets sind geplant. Bereits im Bau ist ein 5-D-Wasserkino, das Ende Juli eröffnet werden soll. „Wir bauen ein 5-D-Wasserkino, wo ein 3-D-Film gezeigt wird. Die Sitze im Kino bewegen sich und es werden unterschiedliche Effekte eingespielt – Wind, Blitzlicht und einzigartig auf der ganzen Welt: sogar Schnee wird im Kino drinnen sein“, so Klawatsch.

ORF

Aus wirtschaftlicher Sicht seien die letzten zwei Pandemie-Jahre schwer gewesen, führt Klawatsch aus. Die 114 Mitarbeiter der Therme waren in Kurzarbeit, insgesamt war die Therme elf Monate geschlossen. Doch bereits die Weihnachtsferien waren gut besucht, sowie jetzt auch die Semesterferien, weshalb man nun wieder von einem Normalbetrieb sprechen könne, so Klawatsch.