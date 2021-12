Lockdown-Ende: Freude über Rückkehr der Gäste

Am ersten Tag nach dem Ende des Lockdowns haben im Burgenland zwar nicht alle Gastronomiebetriebe aufgesperrt, aber sehr viele. Die übrigen Lokale wollen erst am Montag oder im Laufe der Wochen ihre Lokale für Gäste wieder öffnen. Aufgesperrt hat am Sonntag etwa Herbert Treiber in Jormannsdorf.

„Wir sind seit dem 1958er-Jahr für unsere Gäste immer da. Das ist wirklich beruhigend, dass wir wieder aufsperren dürfen. Das Schönste ist, dass viele Stammgäste kommen und uns die Treue halten“, so Treiber.

Gute Buchungslage für Mitte Dezember

Auch mehrere Hotels haben bereits am Sonntag aufgesperrt, unter anderem auch das 120-Betten-Hotel Xylophon in Lutzmannsburg. „Wir haben aufgesperrt, weil wir gedacht haben, dass wir aufsperren müssen, wenn wir dürfen. Die Gäste möchten nämlich kommen. Seit Donnerstag haben wir eine enorme Flut an Buchungsanfragen bekommen. Die Buchungslage ist für Mitte Dezember sehr gut“, so Katalin Weber, die Marketing-Leiterin des Hotels. Ähnlich gut war die Buchungslage im benachbarten Hotel Sonnenpark.

Die Gäste in den Wirtshäusern und in der Therme Lutzmannsburg freuen sich über das Lockdown-Ende

Als einzige Therme des Burgenlandes hat die Sonnentherme Lutzmannsburg bereits am Sonntag aufgesperrt. „Es freut uns sehr, dass wir wieder öffnen können und dass sich die Lage im Burgenland so positiv entwickelt hat. Man merkt auch bei den Gästen, dass die Kinderaugen wieder strahlen und sich alle auf den Tag heute freuen“, so die Thermenleiterin Manuela Klawatsch.