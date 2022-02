2022 soll auf Straßen noch sicherer werden

Landespolizeidirektor Martin Huber sieht das Jahr 2021 als ein Jahr der großen Herausforderungen für die Polizei im Burgenland. Auf Grund der Coronavirus-Pandemie gab es zahlreiche Kontrollen und Überprüfungen, aber trotz der zusätzlichen Arbeitsbelastung blicke man auf eine erfolgreiche Verkehrssicherheitsbilanz, so Huber: „Dieses Ergebnis ist aber auch Ansporn und Auftrag hier intensiv und vor allem angepasst an die jeweiligen Herausforderungen auch im Jahr 2022 den Verkehr zu überwachen.“

Kampf gegen Drängler

Auch wenn die Zahl der Todesopfer auf Burgenlands Straßen mit acht Toten so niedrig wie nie ist, wollen Polizei und Land weiter in Verkehrssicherheitsmaßnahmen investieren. So wird es heuer wieder zahlreiche Schwerpunktkontrollen geben, um Raser sowie Alko- und Drogenlenker zu erwischen. Auch Dränglern geht es an den Kragen, sagte der Leiter der Landesverkehrsabteilung Andreas Stipsits: „Wir verfügen über ein hochtechnisches Gerät, das den Abstand messen kann. Diesen 4.000 Übertretungen, dieser Unart – das knappe Auffahren anderer Autofahrer – wollen wir mit diesen Kontrollen Einhalt gebieten.“

Investitionen in Sicherheit und Straßennetz

724 Verkehrsunfälle mit Personenschaden gab es im Vorjahr. Im heurigen Jahr soll die Zahl der Unfälle gesenkt werden, so Verkehrslandesrat Dorner: „Zum einen wollen wir weiterhin, auch für das nächste Jahr, in diese präventive Arbeit investieren, aber auch Infrastruktur, das Straßennetz in Stand halten und weiterhin in diesem Segment investieren.“ Weniger Verkehrsunfälle, mehr Verkehrssicherheit und mehr Bewusstsein im Straßenverkehr – mit dieser Strategie soll das heurige Jahr ein sicheres Jahr auf Burgenlands Straßen werden.