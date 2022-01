Mit 1,48 Promille durch Ortsgebiet gerast

Im Bezirk Neusiedl am See raste ein Autofahrer mit 102 Kilometern pro Stunde durch das Ortsgebiet. Die Polizei konnte ihn anhalten. Der Alkomat-Test ergab einen Wert von 1,48 Promille. In der Stadt Neusiedl am See prallte eine Frau mit ihrem Auto gegen einen Baum. Sie hatte mehr als 1,3 Promille. Neben den alkoholisierten Fahrern wurden auch fünf Lenkerinnen und Lenker aus dem Verkehr gezogen, die unter Suchtmitteleinfluss standen.

Mehr Lenker unter dem Einfluss von Suchtmitteln

Diese Fälle würden sich häufen, sagte Andreas Stipsits vom Landesverkehrskommando der Polizei. „Wenn wir Symptome feststellen, dann wird eine genauere Untersuchung durchgeführt. Die wird dann durch den Amtsarzt vollzogen. Das ist eine klinische Untersuchung und sollte die positiv ausfallen, das heißt, der Amtsarzt befundet eine Fahrunfähigkeit, dann ist eine Blutabnahme zwingend erforderlich“, so Stipsits. Der Lenker oder die Lenkerin könne auch alles verweigern, aber das sei natürlich auch strafbar.

Auch CoV-Bestimmungen wurden kontrolliert

Bei dem landesweiten Planquadrat ging es aber nicht nur um verkehrspolizeiliche Komponenten. Die 70 Polizistinnen und Polizisten führten eine Vielzahl von Kontrollen durch, sagte Stipsits. Man müsse die Kontrollen gesamtpolizeilich sehen. „Das heißt, wir kontrollieren einerseits verkehrspolizeiliche Phänomene, aber auch sicherheitspolizeiliche, fremdenrechtliche und kriminalpolizeiliche Phänomene. Zusätzlich ist aufgrund der Covid19-Lage auch der Auftrag des Innenministers, dass wir die Ausgangsregelung, die ja für Ungeimpfte nach wie vor in Kraft ist, mitkontrollieren“, so Stipsits.

Bei der Schwerpunktaktion wurden knapp 1.000 Fahrzeuglenkerinnen und Lenker kontrolliert und 556 Alkotests durchgeführt. Bei dem Planquadrat wurden 80 Anzeigen erstattet und 102 Organstrafverfügungen ausgestellt. Weiters sind 122 Anzeigen wegen Geschwindigkeitsübertretungen erstattet worden.