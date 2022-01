Tödlicher Verkehrsunfall bei Markt St. Martin

Der Pkw war gegen 8.45 Uhr auf der B 50 zwischen Markt St. Martin und Neutal unterwegs, so Polizeisprecher Helmut Marban. Unmittelbar nach einer Eisenbahnbrücke, die kurz vor Neutal ist, touchierte der Lenker mit der rechten Leitplanke, kam in weiterer Folge auf die linke Fahrbahnseite und prallte gegen einen Baum. Der 51-jährige Mann aus Niederösterreich verstarb noch an der Unfallstelle. Beifahrer war sein 15-jähriger Sohn, der unbestimmten Grades verletzt wurde und in das Krankenhaus Eisenstadt gebracht wurde.

Unfallursache wird ermittelt

Warum der Mann von der Fahrbahn abgekommen ist, sei derzeit noch Gegenstand der Ermittlung. Fakt sei, laut Marban, dass die Fahrbahn zu diesem Zeitpunkt nass gewesen sei und die Sonne relativ tiefgestanden sei. Die zuständige Polizeistation wurde verständigt und mit der Verständigung der Angehörigen beauftragt, so Marban.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Markt St. Martin, ein Notarzt, zwei Rettungswagen, sowie die Polizei. Unmittelbar nach dem Unfall bis 11.30 Uhr war die B50 gesperrt.

Bezirk Mattersburg: Verletzter bei Verkehrsunfall

Zu einem Verkehrsunfall kam es auch am Donnerstagabend. Gegen 19.30 Uhr fuhr ein 24-jähriger Fahrzeuglenker alleine mit seinem Pkw im Ortsgebiet von Rohrbach in Richtung Marz (Bezirk Mattersburg). Plötzlich kam er zu weit nach rechts und stieß gegen zwei neben der Fahrbahn abgestellte Pkw. Dabei wurde er unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung in das Krankenhaus Eisenstadt verbracht. An allen drei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Fahrzeugbergung und Reinigung der Unfallstelle wurde durch die Feuerwehr Rohrbach durchgeführt.