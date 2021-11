Politik

Eröffnungsbilanz: Sonderlandtag wohl am Freitag

Der Landtag wird wohl am Freitag zu einer Sondersitzung zur Kritik des Landesrechnungshofs (BLRH) an der Eröffnungsbilanz des Landes zusammentreten. Am selben Tag sollte sich auch der Landesrechnungshofausschuss auf Einladung von Obmann Thomas Steiner (ÖVP) mit dem Thema befassen.