Landtag: Änderung des Tourismusgesetzes beschlossen

Mit dem im Dezember 2020 beschlossenen Tourismusgesetz habe die Landesregierung den Tourismus durch eine Vereinfachung und Straffung der Strukturen stärken wollen, betonte SPÖ-Landtagsabgeordneter Gerhard Hutter. Mit der Veränderung der Bemessung der Ortstaxe werde nun die Erfassung und Abrechnung erleichtert. Ursprünglich war im neuen Gesetz vorgesehen, die Ortstaxe mit einer Bemessungsgrundlage von 2,25 Prozent zu berechnen. Nun wird sie auf 2,50 Euro pro Nächtigung festgelegt.

Korrektur nach weniger als einem Jahr

Die Opposition kritisierte, dass das Tourismusgesetz nach nicht einmal einem Jahr bereits wieder korrigiert werden müsse. Das Gesetz sei „wie immer Husch-Pfusch, wie immer im Hinterzimmer“ erarbeitet worden, sagte ÖVP-Abgeordnete Melanie Eckhardt. Auch Wolfgang Spitzmüller von den Grünen sprach sich dafür aus, künftig „wirkliche Parteienverhandlungen“ abzuhalten. „Dann könnten wir vielleicht Gesetze machen, die ein paar Jahre halten, ohne dass wir sie dauernd ändern müssen.“

FPÖ-Landesparteiobmann Alexander Petschnig meinte, er habe die SPÖ bereits beim ersten Beschluss darauf hingewiesen, dass die Umstellung bei der Berechnung ein „verwaltungstechnisches Ungetüm“ und „unpraktikabel“ sei. Außerdem hinterfragten ÖVP und FPÖ, warum ein Teil des Geldes aus der Ortstaxe ans Land fließen soll. „Wofür gibt es die Tourismus-GmbH? Wo kommt das Geld hin?“, fragte Eckhardt. Petschnig glaubte, darauf eine Antwort zu haben: „Das Land reißt sich Geld aus der Ortstaxe unter den Nagel. Das verschwindet im Landesbudget.“

Hutter wies das zurück und betonte, dass es sich nur um eine geschaffene Möglichkeit handle, bei der noch gar nicht klar sei, ob und wann man sie überhaupt in Anspruch nimmt. Außerdem gehe er davon aus, dass das Land das Geld naturgemäß für touristische Vorhaben verwenden würde.

Kritik an Finanzbuchhaltung

In der Fragestunde mit Landesrätin SPÖ-Bildungslandesrätin Daniela Winkler am Vormittag thematisierte die Opposition die Eröffnungsbilanz des Landes – also die Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden zu Beginn eines Geschäftsjahres. Der Landesrechnungshof stellte hier vor einem Monat in einem Bericht grobe Mängel fest – mehr dazu in Rechnungshof: Grobe Mängel in Finanzbuchhaltung des Landes.

Die ÖVP wollte wissen, welche Empfehlungen des Rechnungshofes bereits umgesetzt wurden. „Der einfache Buchhaltungsgrundsatz, den man in der ersten HAK lernt, nämlich keine Buchung ohne Beleg, wurde nicht eingehalten“, so Patrik Fazekas (ÖVP). „Wenn 20 Prozent der Feststellungen oder Empfehlungen des Rechnungshofes bereits im Rechnungsabschluss umgesetzt wurden, dann ist das sehr positiv zu erachten“, so Winkler.

Aktuelle Stunde zur Steuerreform

Danach folgte die Aktuelle Stunde, beantragt von der SPÖ, zur Steuerreform der Bundesregierung. SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich kritisierte: „Die Gewinner sind die Konzerne, sind die reichsten Unternehmer in Österreich, die Verlierer sind jene, die kleine Einkommen beziehen.“ FPÖ-Abgeordneter Alexander Petschnig ergänzte: „Es gibt einen guten Teil dieser Steuerreform, das muss man da fairness-halber sagen, und es gibt einen Teil, der an Weltfremdheit nicht mehr zu überbieten ist.“

Die Klubobleute von ÖVP und den Grünen, Markus Ulram und Regina Petrik, verteidigten naturgemäß die Steuerreform der türkis-grünen Bundesregierung. „Das ist tatsächlich eine soziale Steuerreform, vielleicht die sozialste seit Jahrzehnten. Und ich bitte die SPÖ nicht weiter Neiddebatten zu schüren“, so Petrik. „Es werden alle entlastet und nicht belastet. Auch auf die kleinen Einkünfte hat man nicht vergessen und schon gar nicht auf die Pensionen“, argumentierte Ulram.