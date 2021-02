FPÖ: Parteiausschluss-Antrag gegen Tschürtz

Der Antrag auf Parteiausschluss richtet sich gegen den jetzigen FPÖ-Klubobmann und früheren Landesparteichef Johann Tschürtz und kommt von einem Parteimitglied aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung. Tschürtz überlegt, in der Bezirkshauptstadt Mattersburg, wo er jetzt lebt, bei der Wahl 2022 als Bürgermeister zu kandidieren und hat mit dieser offenbar unabgesprochenen Überlegung in der Partei für Trubel und Kritik gesorgt – mehr dazu in Tschürtz gegen Bezirks-FPÖ. Nach einer Bezirkssitzung vergangenen Donnerstag sah FPÖ-Parteichef Alexander Petschnig die Wogen geglättet – mehr dazu in FPÖ: Petschnig nach Sitzung zufrieden.

Tschürtz: „Täglich grüßt das Murmeltier“

Aber die Unruhe ist nicht vorbei. Johann Tschürtz sagte zu dem neuen Antrag auf Parteiausschluss, er warne bereits seit längerem vor „gewissen Herrschaften“ in der Partei und er fühle sich gewissermaßen erinnert an „täglich grüßt das Murmeltier“. Im Oktober verlangte eine Gruppe rund um Ex-FPÖ-Abgeordneten Manfred Haidinger den Ausschluss von Tschürtz – mehr dazu in Brisante FPÖ-Klausur im Südburgenland. Haidinger machte Tschürtz für den FPÖ-Misserfolg bei der Landtagswahl vor einem Jahr verantwortlich und wollte Parteichef werden. Tschürtz wiederum hatte für einen Parteiausschluss Haidingers plädiert.

Bundespartei entscheidet über Ausschlussantrag

Seit der Landtagswahl gab es ständig parteiinterne Diskussionen über die politische Ausrichtung in der FPÖ Burgenland – mehr dazu in Weitere Turbulenzen bei FPÖ. FPÖ-Parteichef Alexander Petschnig eroberte seine Position im November nur mit einem sehr knappen Sieg bei einer Kampfabstimmung gegen den Abgeordneten Geza Molnar – mehr dazu in Petschnig neuer FPÖ-Landesparteiobmann. Petschnig sagte gegenüber der Austria Presse Agentur zum Parteiausschlusss-Antrag gegen Tschürtz, dass er zwar Diskussionen nicht vorgreifen will, aber nicht mit einem Ausschluss rechnet. Über den Antrag entscheidet der FPÖ-Bundesparteivorstand.