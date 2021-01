Politik

Weitere Turbulenzen bei FPÖ

In der FPÖ Burgenland rumort es weiter. Am Dienstag zweifelte der Güssinger Bezirksparteiobmann Josef Graf die Führungsqualitäten von Landesparteichef Alexander Petschnig an. In einer Aussendung forderte Graf das Einschreiten der Bundespartei – Petschnig besänftigte.