FPÖ: Petschnig nach Sitzung zufrieden

Tschürtz hatte vor kurzem laut über eine Kandidatur in dem Bezirksvorort nachgedacht und damit FPÖ-Vertreter im Bezirk verärgert. Der Mattersburger Stadtparteiobmann Siegfried Steiner trat daraufhin aus der Partei aus, Bezirksparteiobmann Christian Spuller wurde aus dieser ausgeschlossen – mehr dazu in Parteiaustritt von FPÖ-Stadtparteiobmann Mattersburg. Beide nahmen am Treffen mit Petschnig nicht teil.

Tschürtz’ Kandidatur kein Thema bei Sitzung

Über 30 Vertreter aus dem Bezirk taten dies jedoch, und es sei „sehr positiv“ verlaufen, erklärte der Landesparteichef danach. „Bestimmte Dinge sind jetzt noch auszuarbeiten“, die etwaige Kandidatur Tschürtz’ sei jedoch noch kein Thema gewesen. Dies werde in den zuständigen Gremien vor der Bürgermeisterwahl besprochen. Die Kommunalwahlen finden im Burgenland 2022 statt.

Hofer: „Ruhe in Landespartei einkehren“

Mit Bundesparteiobmann Norbert Hofer sprach Petschnig dieser Tage ebenfalls. Diesem sei wichtig, dass nun Ruhe in der Landespartei einkehre, wenngleich Hofer auch verstehe, „dass man die eine oder andere unangenehme Maßnahme setzen muss“. Nun gelte es, wieder handlungsfähig zu werden, meinte der Landesparteichef weiter. Auch wenn es noch einiges zu besprechen gebe, sei mit dem heutigen Treffen der Bezirkspartei ein „wichtiger Grundstein“ gelegt worden, so Petschnig.