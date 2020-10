Politik

Brisante FPÖ-Klausur im Südburgenland

Bei einer zweitägigen Klausur des FPÖ-Parteivorstandes ab heute in in St. Martin an der Raab (Bezirk Jennersdorf) geht es um die Zukunft der Landespartei und auch um die Rolle von Ex-Parteichef Johann Tschürtz. In einem internen Schreiben des Ex-Abgeordneten Manfred Haidinger an die Vorstandsmitglieder wird ein Parteiausschluss Tschürtz’ verlangt.