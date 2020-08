Pucher gesteht: Fake-Kredite schon vor 1992

Bisheriger Wissensstand war, dass die Malversationen 1992 begonnen haben, als die spätere Commerzialbank noch eine Raiffeisenbank war. Aber in dem Einvernahmeprotokoll formuliert Ex-Bankchef Pucher es so: „Davor hat es höchstens ganz einzelne Fake-Kredite gegeben.“ Somit haben seine Malversationen noch früher angefangen.

40 Millionen Euro unrechtmäßig entnommen

Später ging es laut Pucher um zig Millionen Euro für den Mattersburger Fußballclub und um Bargeld für Kreditnehmer. Pucher im Einvernahmeprotokoll vom 30. Juli: „Ganz grob geschätzt würde ich sagen, dass ich seit 1992 rund 40 Millionen unrechtmäßig entnommen habe. Dieses Geld ist zur Gänze an den SV Mattersburg geflossen. Darüber hinaus habe ich auch Kreditnehmer durch Bargeldübergaben begünstigt.“

Und diese Bargeldübergaben haben laut Pucher großteils in der Bank stattgefunden. Zitat: „Den Kreditnehmern habe ich das Geld meist bar gegeben und nur dazu gesagt: ‚Wir, die Bank, verdienen gut, und die Bank hilft dir‘. Was sich diese Kreditnehmer dabei gedacht haben, kann ich nicht sagen. Die Bargeldübergaben haben zu 90 Prozent in der Bank stattgefunden. Die restlichen Treffen auf einem Parkplatz, in der Firma oder bei mir.“

ORF

Rechnungen an fiktive Kunden fingiert

Pucher erwähnt dann vier Kreditnehmer speziell, einer war Mitglied im Bankenaufsichtsrat. Er habe ihnen das Geld gegeben, damit ihre maroden Betriebe weiterarbeiten können und damit die Bank die Kredite nicht verliert. Zitat aus dem Einvernahmeprotokoll: „Die Kreditnehmer haben mit dem Bargeld eigene Rechnungen an fiktive Kunden fingiert und diese Rechnungen dann mit dem Bargeld bezahlt. Dadurch sind Scheinumsätze entstanden.“ Bei anderen Kreditnehmern sei es um kleine Bargeldbeträge gegangen. Wie er konkret an das Bargeld gekommen ist, erklärt der Ex-Bankchef so: „Das Geld habe ich über Scheckeinlösungen entnommen oder durch Kreditzahlungen. Verschleiert habe ich das durch Fake-Kredite und gefälschte Bankbestätigungen.“

Pucher belastet Klikovits

Einen Kovorstand belastet Pucher nicht, sehr wohl aber Bankvorständin Franziska Klikovits: „Sie hat die Bargeldbeträge teilweise auch selbst in die Hand bekommen. Die Verschleierungshandlungen wurden zur Gänze von Frau Klikovits durchgeführt, ursprünglich in meinem Auftrag. Was sie während meines Krankenstandes gemacht hat, kann ich nicht im Detail sagen, aber sie muss diese Verschleierungshandlungen fortgeführt haben“, so der durch zwei Schlaganfälle stark beeinträchtigte Pucher.

Sponsoring: Gegenüber SVM gelogen

Über die 40 Millionen Euro für den Fußballclub, sagte er: „Ich habe dem SV Mattersburg gegenüber gelogen und gesagt, dass das Geld aus dem Sponsoring kommt, und zwar betreffend alle Sponsoren. Aus meiner Sicht hat beim SVM niemand erkannt, woher das Geld gekommen ist, jedenfalls hat mich niemand danach gefragt.“

ORF

Weder selbst bereichert noch andere gewarnt

Dass er oder seine Familie sich bereichert hätten, bestreitet Pucher, er habe auch niemanden gewarnt vor dem Aus der Bank: „Auch meine Töchter haben ein Firmenkonto. Das waren 800.000 Euro, und auch dieses Geld ist weg.“ Am Ende seiner Einvernahme sagte der gefallene Bankchef dann: „Ich bin am Ende, es tut mir extrem leid. Ich kann nur bei allen Geschädigten um Verzeihung bitten.“ Er habe immer gehofft, die Bank durch Patentrechte auf Energiegewinnung aus Abfall zu retten. Konkurs anzumelden, so Pucher, dazu sei er zu egoistisch gewesen.

SPÖ: „Wurde Aufsichtsrat angezeigt?“

Für die SPÖ sei wegen neuer Details in der Causa Commerzialbank Mattersburg eine Aufklärung auf Bundesebene unabdingbar, so Klubchef Robert Hergovich am Freitag. Nach Medienberichten, wonach laut Ex-Bankchef Martin Pucher auch ein Aufsichtsrat der Bank Geld bekommen haben soll, um Fake-Kredite zu decken, stelle sich die Frage: Wer ist dieser Aufsichtsrat und gibt es hier bereits eine Anzeige?", fragte Hergovich.

ÖVP: „Was wusste das Land?“

Dass es schon vor fünf Jahren Hinweise zu Betrügereien in der Commerzialbank gegeben haben soll, beschäftigte am Freitag auch die ÖVP. „Was wusste das Land bereits im Jahr 2015?“, fragte ÖVP-Klubobmann Markus Ulram in einer Aussendung. Die ÖVP wiederholte auch ihre Forderung an das Land die Prüfberichte der Genossenschaft nicht offen zu legen.