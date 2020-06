Oberstufen kehren in Schulen zurück

Nur vier Wochen lang dauert der Unterricht, dann beginnen die Sommerferien. Die Klassen sind in zwei Gruppen aufgeteilt. Während für die eine Gruppe am Mittwoch die Schule begonnen hat, beginnt sie für die zweite Gruppe am Donnerstag. „Es ist auch die soziale Komponente, die man nicht verachten darf. Es macht durchaus Sinn, dass man das, was man zuhause erarbeitet hat, durchzubesprechen und zu festigen“, so Johanna Dorner-Resch, Direktorin der BHAK und BHAS Eisenstadt.

Zeit nutzen für Abschlussnoten

Die Zeit ist kurz, soll aber gut genutzt werden, auch was die Abschlussjahresnoten angeht. „Wir haben gestern an alle Schülerinnen und Schüler die derzeitigen Notenstände ausgesandt. Jetzt ist die Zeit, die Noten zu verbessern, in dem man Arbeiten abgibt und sich mit dem Lehrer abspricht, wie man sich verbessern kann“, so Dorner-Resch.

ORF

Mathematik-Lehrerin Sara Pichler ist der Meinung, dasss sich einig. „Ich glaube, dass vielen Schülerinnen und Schülern die Augen geöffnet wurden. Auf sich alleine gestellt zu sein, ist nicht lustig. Ich glaube, dass wir Lehrer ein neues Bild bekommen haben, das ist ganz gut“, so Pichler. Im Bildunsgbereich herrscht mit der letzten Gruppe nun wieder Vollbetrieb mit Präsenzunterricht.