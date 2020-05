Startschuss für schriftliche Matura

88 Schülerinnen und Schüler treten heuer im Pannoneum in Neusiedl am See zur Matura an. Die erste Prüfung startete am Montag um halb neun in der Früh, und zwar in den nicht zentral abgeprüften Fächern Rechnungswesen und Betriebswirtschaft. Kurz vor Prüfungsbeginn war unter den Schülern eine gewisse Anspannung zu spüren, man versuchte jedoch entspannt zu bleiben.

„Das ist schwer einzuschätzen, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass das alles passen wird und ich gut gelernt habe. Ich bin überrascht, dass ich sehr ruhig bin und überhaupt nicht nervös“, erzählte die Maturantin Kerstin Holicsek.

ORF/Andreas Berger

Prüfungen mit besonderen Maßnahmen

Die Prüfungen finden in den Turnsälen des Pannoneums statt. Die Hygienemaßnahmen sind streng, so Claudia Peter, Professorin und Aufsichtsperson bei der heutigen Prüfung. „Die Schüler kommen mit Maske hinein, tragen die Maske bis zu ihrem Sitzplatz, erst dort dürfen sie die Maske abnehmen. Es ist reichlich Abstand, jeder hat seinen eigenen Tisch, mit sehr viel Abstand zum Anderen. Nach 60 Minuten wird fünf Minuten durchgelüftet.“

Aufgrund dieser Pausen bekommen die Schüler um eine Stunde mehr Zeit als in den Jahren zuvor. Am Dienstag beginnt dann die Zentralmatura, als erstes zentral geprüftes Fach ist Deutsch an der Reihe.