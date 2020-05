Vorbereitungen für Schulstart laufen

Verhaltensregeln am Eingangstor, Desinfektionsständer im Foyer und das anwesende Schulpersonal mit Schutzvisier oder Maske sind bereits jetzt gelebter Alltag im Bundesrealgymnasium in Oberschützen. Seit Montag bereiten sich die Maturantinnen und Maturanten im Turnsaal auf die Reifeprüfung vor.

ORF

In eineinhalb Wochen werden die Unterstufenschüler in die Schule zurückkehren. Direktorin Ingrid Weltler-Müller bereitet sich auf die Rückkehr der Schüler vor. Besonders in den angemieteten Räumlichkeiten beim Wimmer-Gymnasium ist der Platz eng. Sieben Klassen der Unterstufe des BRG sind hier untergebracht. „Hier sind die Gänge so eng, dass man – auch wenn man sich sehr bemüht – den Abstand von einem Meter nicht halten kann“, so Weltler-Müller.

Gespräch mit Schuldirektorin Weltler-Müller Zum Thema „Vorbereitung auf den Schulstart“ ist die Direktorin des Gymnasiums Oberschützen Ingrid Weltler-Müller zu Gast im „Burgenland heute“-Studio.

Unterricht in zwei Gruppen

Der Unterricht in den Klassen wird in zwei Gruppen stattfinden, die Schülerzahl wird damit halbiert. Neben jedem Schüler bzw. jeder Schülerin bleibt ein Platz frei. In jedem Stockwerk steht ein Desinfektionständer. Am Stundenplan selbst wird sich nichts verändern. Für die Pädagoginnen und Pädagogen im Lehrerzimmer gibt es noch keine Lösung. Im Gebäude gibt es auch keine Ausweichmöglichkeiten. „Ich denke, in den letzten paar Wochen haben sich alle daran gewöhnt, Abstand zu halten und Masken zu tragen“, so Weltler-Müller.

ORF

Eine Herausforderung werden vor allem die Pausen sein. Abstand halten muss gelernt sein. Die große Pause soll daher verlängert werden, damit die Schülerinnen und Schüler die Klassen geordnet verlassen können. „Ich werde versuchen, einen Teil der Klasse hier im Haus zu behalten, während ich die andere Hälfte hinausschicken werde, falls es draussen trocken ist“, so die Direktorin.