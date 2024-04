„offen“: Künstler öffnen ihre Ateliers

Am Sonntag, den 5. Mai, öffnen Kunstschaffende im Nordburgenland ihre Ateliers für Interessierte, am 26. Mai im Mittel- und Südburgenland. Außerdem beteiligen sich 51 weitere Kunstorte an der Initiative „offen“. Zum Beispiel Land Art Projekte, Skulpturengärten, Galerien oder Museen. Auch Architektur hat „offen“, der Architekturraum Burgenland zeigt Gebäude des Brutalismus und der Nachkriegsmoderne und bietet auch Führungen dazu an.

An manchen dieser „offenen“ Orten finden auch Lesungen durch die Grazer Autorinnen Autorenversammlung statt. Manche der Standorte halten bereits am Samstag vor der Hauptinitiative „offen“. Ziel ist es, zeitgenössische bildende Kunst sichtbar und frei zugänglich zu machen.