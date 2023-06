Offene Türen bei mehr als 50 Künstlerinnen und Künstlern

Die früheren „Tage der offenen Ateliertür“ wurden auch heuer wieder unter dem Titel „offen.“ veranstaltet. Der erste Teil fand Anfang Mai im Nordburgenland statt – mehr dazu in Offene Ateliertüren lockten Besucher an. Am Sonntag öffneten im Rahmen des zweiten Tages rund 57 Künstlerinnen und Künstler im Mittel- und Südburgenland, ihre Ateliers, Werkstätten und Arbeitsräume.

Vom Fotolabor bis zum Atelier

Die Künstlerin Linda von Alten hat ihr Atelier im Vierkanthof in Rudersdorf (Bezirk Jennersdorf). Eigentlich studierte die Burgenländerin Biologie, durch das Anfertigen von Naturskizzen kam sie aber auf die Malerei. „Die Gegend, die mich hier umgibt, die ist so herrlich unspektakulär, dass jedes Mal, wenn ich hier spazieren gehe, Frauenfiguren auftauchen, die irgendetwas ausdrücken wollen, zum Beispiel haben die meisten Bilder eine versteckte Botschaft und das paradiesische zeige ich gerne, weil ich finde, dass in der heutigen Zeit alles so grau und unpersönlich ist“, so die Künstlerin.

ORF

In Strem (Bezirk Güssing) hat Klaus Mähring wo früher ein Kuhstall war, jetzt sein Fotolabor. Dort entwickelt der Fotograf seine Fotos in Farbe und schwarz-weiß. „Für mich war der Print und was man damit machen kann, immer extrem wesentlich. In der Aufnahme wird festgelegt, was darauf zu sehen ist und im Labor findet dann die Aufführung statt. So wie jedes Orchester, jeder Dirigent ein bisschen anders spielt, hat man da noch ziemliche Möglichkeiten, das Bild lebendiger, zurückhaltender oder einfach seltsamer zu gestalten“, so Mähring.

ORF

„Von der Kunst überwältigt“

In Weppersdorf (Bezirk Oberpullendorf) ließen Daniela Flickentanz und Anne Eck ein Kunstwerk live entstehen. Flickentanz ist in der Kunst und Kulturszene eine Quereinsteigerin und hat darin eine neue Heimat gefunden. „Es hat mich total überwältigt, die Malerei ist über mich hereingebrochen, diese Sehnsucht und Leidenschaft. Ich konnte gar nicht schlafen und hab gedacht ich muss malen und dann habe ich mit den großformatigen Ölbildern angefangen“, so Flickentanz.