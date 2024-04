Doskozil stellt sich Fragen der Abgeordneten

Doskozil hat seit seiner mittlerweile siebenten Operation Anfang März zwar bereits diverse Termine wahrgenommen und auch seine Arbeit im Büro wieder aufgenommen, öffentliche Reden hielt er bisher aber keine. Das ändert sich mit der Fragestunde am Donnerstag. Ebenfalls im Mittelpunkt steht Doskozil bei einer an ihn gerichteten Dringlichen Anfrage der FPÖ zur seinerzeitigen CoV-Politik der Landesregierung. Die Freiheitlichen fordern ja eine Aufarbeitung dieser Zeit und richten dazu 44 Fragen an Doskozil.

Landesfinanzen und Bodenversiegelung

Die ÖVP thematisiert in der Sitzung einmal mehr die finanzielle Situation des Landes und fordert in einem Dringlichkeitsantrag einen Kassasturz des Landes. Auch die Grünen setzen auf eines ihrer bekannten Themen: nämlich die Bodenversiegelung beziehungsweise deren Verhinderung. Auf der Tagesordnung steht dazu eine Debatte über Maßnahmen zur Nutzung von leer stehenden Industrie- und Gewerbegebäuden – mehr dazu in Grüne wollen Leerstandsabgabe sofort.

Entschließungsanträge zu Bildung, Gesundheit und Umwelt

Die SPÖ bringt mehrere Entschließungsanträge ein – thematisch geht es dabei um Bildung, Gesundheit und Umwelt. Konkret fordern die Sozialdemokraten vom Bund etwa Maßnahmen zur Erhöhung der Chancengleichheit im Bildungssystem. Außerdem werden am Donnerstag drei 15a-Vereinbarungen zwischen Bund und Land ebenso behandelt wie der Tätigkeitsbericht des Landesrechnungshofs und zwei Rechnungshofberichte.